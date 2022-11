Black Friday na Huawei.pl to kumulacja świetnych promocji. Wyszukaliśmy te najlepsze

Najlepsze wyprzedaże z okazji Black Friday na Huawei.pl

Oficjalny sklep internetowy Huawei.pl lubi co rusz zaskakiwać interesującymi promocjami. Są one tym atrakcyjniejsze, że zakup sprzętu w tym miejscu przez cały rok wiąże się z licznymi bonusami. Szybka i darmowa dostawa, prawdziwe raty 0% i punkty lojalnościowe wymienne na zniżki to te chyba najbardziej kuszące.Z okazji Black Friday następuje wielka kumulacja korzyści, bowiem wzmiankowanym bonusom towarzyszą naprawdę potężne wyprzedaże.Black Friday w oficjalnym sklepie Huawei.pl już trwa, ale w okresie od 21 do 27 listopada włącznie producent przygotował całą masę nowych niespodzianek w postaci nie tylko dobrych cen na elektronikę, ale też gratisów oraz możliwości pakietowania kupowanych urządzeń, celem uzyskania jeszcze korzystniejszych ofert. Jakby tego było mało, wszystkie ceny da się jeszcze mocniej obniżyć kuponami rabatowymi, które dostanie od ręki każdy, kto zapisze się do newslettera.Postanowiliśmy wyszukać dla Was garść najciekawszych naszym zdaniem promocji, na które warto zwrócić szczególną uwagę.Notebooki Huawei zawsze wypadają co najmniej dobrze w naszych recenzjach i nie dzieje się tak bez powodu. To dopracowane, solidnie wykonane urządzenia, sprzedawane na dodatek w korzystnej cenie. Teraz można nabyć je jeszcze taniej, zgarnąć darmowe akcesoria i... sami zobaczcie. Huawei MateBook D16 z procesorem Intel Core i5, 16 GB RAM-u, szybkim dyskiem SSD o pojemności 512 GB i systemem Windows 11 w ramach promocji kupić da się w cenie 3999 złotych zamiast 4399 złotych. Cenę tego produktu da się jeszcze mocniej obniżyć kodami z newslettera. Oprócz 9-procentowej obniżki ceny nabywcy otrzymają za darmo myszkę Huawei CD23 oraz... tablet Huawei Matepad T10 2/32GB.z procesorem Intel Core i5, 8 GB RAM-u, wydajnym dyskiem SSD 512 GB i systemem Windows 11 jest jeszcze tańszy i kosztuje zaledwie 2799 złotych . W tym wypadku cenę obniżono aż o 28% (1100 złotych), a kupujący w zestawie i tak otrzymuje jeszcze myszkę Huawei CD23. Kod z newslettera pomoże Ci jeszcze bardziej obniżyć tę cenę.Jedna z największych przecen w sklepie Huawei.pl dotyczy laptopa Huawei MateBook D15 z procesorem Intel Core i5, 8 GB RAM-u, SSD 512 GB i systemem Windows 11. Kwota 2599 złotych za zeszłoroczny, udany model jest tym bardziej przystępna, że w formie prezentu Huawei dorzuca jeszcze myszkę Huawei CD23 oraz etui na laptopa. Zasubskrybuj newsletter Huawei, a kupisz ten sprzęt jeszcze odrobinkę taniej.Do każdego z powyższych laptopów można dokupić następujące urządzenia w mocno obniżonych cenach:Promocje z okazji Black Friday nie ominęły także najnowszego flagowego smartfona Huawei Mate 50 Pro . Osoby, które skuszą się na jego zakup otrzymają bezpłatnie przedłużoną gwarancję Huawei, etui ochronne dla smartfona, a także warte 799 złotych słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 za darmo. Dodatkowo, do pary z Huawei Mate 50 Pro można dobrać smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro Sport za 1099 złotych (zamiast 1699 złotych).W moich recenzjach regularnie doceniam estetykę wykonania i precyzyjne pomiary uzyskiwane za pośrednictwem smartwatchy i opasek sportowych Huawei. Sprzęty te mają rzecz jasna znacznie więcej zalet, o których powinniście się przekonać i Wy. Na wyprzedaży z okazji Black Friday dostrzegłem jeden z najlepszych modeli inteligentnych zegarków tego producenta, a mianowicie Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm w wersji Classic. Promocyjna cena to 1599 złotych (niższa o 400 złotych), a do zegarka można jeszcze dobrać akcesoryjny pasek (9,90 złotych) i słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 (za 599 złotych), w sam raz do słuchania muzyki w trakcie przebieżki lub innego treningu.