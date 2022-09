Wygląd Pixel Watch oficjalnie ujawniony. Oto, co wiemy o zegarku Google

Wszystko to na niecałe dwa tygodnie przed premierą.

Jak wygląda Google Pixel Watch?

Pixel Watch - specyfikacja

Inteligentny zegarek Pixel Watch jest przedmiotem spekulacji od wielu lat. W tym roku dowiedzieliśmy się już oficjalnie, że takowe urządzenie zostanie zaprezentowane przez Google. Premiera smartwacha Pixel Watch, "wspieranego" technologiami należącej do Google marki Fitbit, odbędzie się 6 października 2022 roku. Właśnie poznaliśmy jego wygląd, z tej okazji zbierając w jednym miejscu wszystko, co o nim wiemy.Przede wszystkim wygląd. Design zegarka Google Pixel Watch jest dość nietypowy jak na dzisiejsze smartwatche. Na materiale promocyjnym opublikowanym przez firmę z Mountain View widzimy bowiem, że szkłem pokryto nie tylko front, ale i znaczną część boku koperty urządzenia. Może to oznaczać, że sprzęt będzie bardzo wrażliwy na uszkodzenia. Niech rzuci pierwszy kamieniem ten, co nigdy nie "przydzwonił" kopertą smartwatcha w jakiś obiekt w domu.Pixel Watch, którego prezentacja przeprowadzona będzie równolegle z debiutem smartfonów Google Pixel 7 , skrywa coraz mniej tajemnic. Wiemy, że nowość bazuje na systemie Wear OS 3. Funkcje śledzenia aktywności sportowych zapewne zostaną skopiowane ze sprzętu marki Fitbit, ale Google z pewnością dorzuci garść funkcjonalności zacieśniających integrację z Androidem.Urządzenie Google będzie rywalizowało o względy konsumentów z Apple Watch 8, Fitbit Sense 2 oraz Samsungiem Galaxy Watch 5. Amerykańska firma wyposaży zegarek w czujnik monitorowania tętna wprost z nadgarstka, prawdopodobnie również aktywności serca (ECG) oraz wysycenia krwi tlenem (SpO2). Niepewną jest obecność modułu GPS (dane o lokalizacji mogłyby być czerpane ze sparowanego smartfona), choć biorąc pod uwagę rynkowych rywali, Google zrobiłoby straszne głupstwo pozbawiając Pixel Watch takiej funkcji.Pixel Watch ma dysponować baterią o pojemności poniżej 300 mAh, gwarantującą czas pracy na poziomie zegarków Apple Watch. Do możliwości sprzętu Garmina ma być daleko, ale zegarek Google nie jest sprzętem dedykowanym sportowcom.Jeden z nowszych wycieków dotyczy pudełka sprzedażowego Pixel watcha. Oto ono:Sprzedawane w nim będą zegarki w kolorach srebrnym, czarnym oraz złotym. Mają im towarzyszyć paski w kolorach - Obsidian (obsydianowy), Chalk (kredowy), Hazel (miks brązu i zieleni) i Charcoal (grafitowo-czarny).Być może Pixel Watch wykorzysta chip Exynos 9110 w litografii 10-nanometrowej, pamiętający jeszcze czasy Samsung Galaxy Watch z 2018 roku. Bardziej prawdopodobne jednak, że Google postawi na nowsze chipsety Qualcomm Snapdragon W5+ lub W5. Z układem współpracować ma 1,5 GB RAM-u oraz 32 GB pamięci na dane takie jak muzyka.Za niecałe dwa tygodnie dowiemy się, ile z powyższych doniesień znajdzie potwierdzenie w faktach.Źródło: YouTube, Twitter