Babcia dała mi pieniądze na iPhone'a 14 Pro Max 1 TB. Oto, co wolę sobie kupić

Jeśli nie iPhone, to co?



Nie śledziłem iPhone 14 Pro Max 1 TB kosztuje 10499 złotych.



Zobacz też: W Turcji cena iPhone 14 przewyższyła cenę nowego VW Golfa sprzed 7 lat



Nie śledziłem premiery iPhone'a 14 na żywo, bo byłem bardzo zajęty wściekaniem się na warszawskim lotnisku na mój opóźniony lot do Mediolanu. Stwierdziłem jednak, że zerknę chociaż na ceny nowych iPhone'ów, gdy te pojawią się już na oficjalnej stronie Apple. Przypuszczałem, że poprawią mi one humor i nie myliłem się. Widok iPhone 14 za 5199 złotych spowodował uniesienie się jednego kącika moich ust w górę. Wkrótce dołączył do niego drugi. Nastąpiło to od razu, kiedy zorientowałem się, że

#pstoprawda. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze strony Apple



Emocje związane z premierą Apple nieco opadły, a ja wszedłem na pokład samolotu i zasnąłem. Ze snu wybudziła mnie moja 83-letnia babcia.



Propozycja (nie) do odrzucenia

"Maksymku!" - zagaiła rozmowę. "Babciu, śpię" - odparłem. "Przecież nie śpisz" - zauważyła babcia i nie mogłem nie przyznać jej racji. Seniorka miała dla mnie dobre wieści. Powiedziała, że chce mi kupić nowego iPhone'a 14 Pro Max 1 TB na prezent i wcisnęła mi do ręki 10500 złotych w gotówce. Pomyślałem sobie, że zakup tak drogiego telefonu nie ma żadnego uzasadnienia. Odparłem zakłopotany: "ależ on kosztuje 10499 złotych, to bardzo drogo, babciu. Zdecydowanie za drogo." Dodałem jeszcze, że uważam, że Apple chce stanowczo zbyt dużo pieniędzy za kilkaset gigabajtów dodatkowej pamięci. Wtedy na ramieniu poczułem czyjąś dłoń.



"Tak działa wolny rynek" - usłyszałem oburzony głos zza pleców. Odwróciłem się i przetarłem oczy ze zdumienia. Przemawiał do mnie sam Janusz Korwin-Mikke, a na mym ramieniu spoczywała niewidzialna ręka rynku. Korwin spojrzał mi głęboko w oczy, powiedział coś o Rowie Mariańskim i bytujących w nim rurkowcach, po czym wyleciał przez okno.