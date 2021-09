CBA kupuje 3972 smartfony, ale w urzędzie pracuje ok. 1300 osób

Co tu się dzieje?

CBA kupuje 3972 smartfony

Dlaczego CBA kupuje aż tyle smartfonów?

Nie tylko TVP wybrało się na wcale-nie-tak-małe zakupy. Z początkiem tygodnia donosiliśmy, iż TVP zamawia blisko 500 smartfonów dla swoich pracowników. Określone przez Telewizję Polską wymagania były dość... specyficzne. Teraz okazuje się, że olbrzymią liczbę telefonów chce zakupić także Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pomimo iż w CBA pracuje około 1300 osób, to w ramach rozpisanego już przetargu nieograniczonego urząd poszukuje aż 3972 smartfonów. Jakie są wymagania co do sprzętu i po co CBA aż tyle smartfonów?Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpisało przetarg nieograniczony na zakup 1986 smartfonów z systemem operacyjnym iOS oraz 1986 smartfonów z systemem Android. Każde z urządzeń musi obsługiwać nowoczesną sieć 5G oraz oferować możliwość nagrywania materiałów wideo w rozdzielczości co najmniej 4K. Jak zapewne się domyślacie, przetarg rozpisano w taki sposób, aby nie wskazywać konkretnych modeli urządzeń z nazw, ale wymagania doprecyzowano tak bardzo, że wytyczne spełniają dokładnie te modele smartfonów, które CBA akurat chce kupić.Dla dwudziestu urządzeń z Androidem wśród parametrów wymieniono 8-rdzeniowy procesor, 12 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci na dane oraz ekran o przekątnej 6,8 cala. Duży, prawda? Kolejne 125 smartfonów musi spełniać wyżej wymienione parametry, ale może dysponować mniejszym ekranem. Następne 125 urządzeń ma mieć co najmniej 8 GB RAM-u, a cała reszta ma dysponować 6 GB pamięci RAM i oferować komunikację 5G i nagrywanie w 4K.Dla smartfonów z iOS wymagania co do 5G i 4K są identyczne. Ponadto, zamawiane przez CBA iPhone'y muszą mieć ekran o przekątnej 6,7 cala, 256 GB pamięci na dane, 6-rdzeniowe procesory i aparat o rozdzielczości 12 Mpix.Każdy z 1986 iPhone'ów to wydatek ok. 4000 złotych. W przypadku urządzeń z Androidem ceny wahają się od ok. 1500 złotych do ok. 3500 złotych za telefony o najmocniejszej specyfikacji. Pytanie, jakie zada sobie w tym momencie wielu Polaków brzmi...I to jest dobre pytanie. Do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wystosowało je już co najmniej kilka różnych redakcji. Jeśli tylko uda się nam uzyskać na nie odpowiedź, na pewno zaktualizujemy ten wpis. Według informacji udostępnianych przez CBA, w biurze pracuje obecnie ok. 1300 osób, na którą to liczbę składają się zarówno pracownicy cywilni, jak i funkcjonariusze. Nawet gdyby każdy z nich potrzebował dwóch telefonów, to zamówienie opiewałoby na 2600 sztuk urządzeń, a nie blisko 4000.Źródło: CBA , Money.pl