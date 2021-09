Logitech G435, czyli najlżejsze i przystępne bezprzewodowe słuchawki marki

Logitech oferuje niezłej jakości akcesoria do komputerów i innej elektroniki, szczególnie dla graczy. Jednak to tej pory aż tak mocno nie podkreślał ekologiczności swoich produktów. Wraz z najnowszym lekkim i nieźle wycenionym jak na tę firmę zestawem słuchawkowym, ten aspekt się zmienił.Najnowsze lekkie słuchawki bezprzewodowe Logitech G435 mają możliwość podłączenia z dwóch typów źródeł. Tradycyjnie jak na taki sprzęt przystało poprzez Bluetooth, a na PC i PlayStation dzięki dedykowanemu adapterowi USB-A 2,4 GHz Lightspeed, który powinien zapewnić jeszcze lepsze wrażenia niż Bluetooth. Za sprawą popularnego BT model ten jest wyjątkowo wszechstronny.

Dźwięk wydobywa się z 40-milimetrowych przetworników, a "podwójne mikrofony kształtujące wiązkę eliminują potrzebę korzystania z mikrofonu na wysięgniku. Zaawansowane mikrofony z funkcją kształtowania wiązki redukują również szumy z otoczenia, jednocześnie wzmacniając głos, dzięki czemu brzmisz tak, jakbyś znajdował się w tym samym pomieszczeniu co Twoi przyjaciele."Logitech przygotował ciekawe wersje kolorystyczne. Czarno-neonowo-żółta, niebiesko-malinowa oraz biało-liliowa. To kolejny sprzęt tej marki, który mocniej akcentuje nietypowe palety barw. Firma zauważa, że waga 165 gramów pozwala na wygodę noszenia nawet przez cały dzień. Konstrukcja ma pasować niemalże każdemu, ale podobno została zoptymalizowana pod kątem użytkowników z małymi i średnimi głowami.

Każda z wersji kolorystycznych ma wyróżniające się detale / Foto: Logitech

Logitech chwali się, że G435 jest najbardziej ekologicznym zestawem słuchawkowym do gier w ich portfolio. "Posiada on certyfikat CarbonNeutral, co oznacza, że finansujemy wysokiej jakości certyfikowane jednostki redukcji emisji dwutlenku węgla, aby zmniejszyć wpływ produktu na środowisko do zera. Części plastikowe zawierają co najmniej 22 procent materiałów pochodzących z recyklingu, a papierowe opakowanie pochodzi z lasów z certyfikatem FSCTM." W sklepach można spodziewać się go jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie 349 złotych.Źródło i foto: Logitech