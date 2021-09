Intel wybuduje fabryki w Europie, być może w Polsce. CEO spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z CEO Intela Patem Gelsingerem

Polska kandydatem na produkcję chipów, ale warianty do samochodów powstaną w Irlandii

Obejmujący swoje stanowisko po Bobie Swanie kilka miesięcy temu Pat Gelsinger, czyli obecny CEO koncernu Intel, wygłosił wyjątkowo interesujące przemówienie podczas berlińskiego IAA Mobility 2021. Firma chce inwestować w Europie i widzi w niej świetne miejsce na kolejne ważne produkcyjne zagłębie. Co ciekawe, wkrótce później CEO spotkał się z premierem Polski.Intel zamierza zainwestować 80 miliardów euro w budowę fabryk w Europie. Jeszcze nie znamy ich lokalizacji, ale do końca 2021 roku decyzja powinna być zaprezentowana opinii publicznej. Jednym z kandydatów na procesorowe zagłębie jest Polska. Intel rozważa też Niemcy i Francję. A przynajmniej tak przewidują eksperci. Nieoczekiwanie kraj nad Wisłą mocno podskoczył w możliwym wyborze, ponieważ Pat Gelsinger spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim w Gdańskiej siedzibie Intela.Jak zaznaczył premier na swoim Facebooku - "Dzisiaj miałem przyjemność odwiedzić Gdańsk i siedzibę największego centrum badawczo-rozwojowego Intel na naszym kontynencie.(…) Ten globalny potentat technologiczny wybrał Polskę spośród wielu państw europejskich dostrzegając ogromny potencjał rozwojowy naszego kraju. Internet nie zna ograniczeń jeśli chodzi o geografię, ale dobrego gruntu do inwestycji nie można znaleźć wszędzie. Cieszę się, że zagraniczni inwestorzy dostrzegają go właśnie w Polsce. Dziękuję CEO Intela Patowi Gelsingerowi za spotkanie."W swoim wpisie premier potwierdził rozwój tamtejszego kampusu Intela i postawienie budynku, gdzie specjaliści firmy będą zajmowali się uczeniem maszynowym, kwestiami cyberbezpieczeństwa i przechowywania danych. Oczywiście jeszcze nie było mowy o ewentualnym porozumieniu w sprawie fabryk, ale cieszy, że sprawy idą w dobrym kierunku. Na pewno Intel nie boi inwestować się w Polsce, więc ewentualna lokalizacja linii produkcyjnych nie byłaby niczym dziwnym.Drugą kwestią w europejskiej produkcji Intela są chipy tworzone na potrzeby branży samochodowej. W tym temacie nie mamy już niedomówień. Firma rozpocznie produkcję w irlandzkim ośrodku Leixlip. Plany Intela mają pomóc w zażegnaniu kryzysu na rynku chipów, choć oczywiście to dalekosiężne inwestycje i nie zadziałają doraźnie w ciągu najbliższych miesięcy. Budowa linii produkcyjnych zaawansowanych mikroprocesorów jest czasochłonnym projektem.Źródło i foto: Mateusz Morawiecki @ Facebook / Intel / finance.yahoo