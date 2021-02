3DFX Voodoo 5 9000 vs Crysis. Nie wierzę w to, co widzę (wideo)

Jest malutki haczyk. Jest malutki haczyk.



Tak, mam świadomość, że nagranie, o którym za chwilkę przeczytacie nie jest pierwszej świeżości, ale wielu z Was mogło go nie widzieć. Każdego dnia do Internetu wgrywane są petabajty materiałów wideo i rzeczą niemożliwą jest zobaczyć je wszystkie. Moją uwagę przykuł dziś nietypowy film, na którym youtuber prowadzący kanał Captains Workspace gra w Crysisa. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie "wykorzystany" przez niego sprzęt.



3DFX Voodoo 5 6000 - ilu z Was pamięta to GPU?

Ostatnia karta graficzna firmy 3DFX nigdy nie trafiła do sprzedaży. Voodoo 5 6000 miał być czymś niezwykłym. Konstrukcja wyposażona w 128 MB pamięci SDRAM miała dorównywać GeForce 2 Ultra, jednakże problemy z kompatybilnością zastosowanych na niej aż 4 (!) procesorów graficznych VSA100 o taktowaniu 166 MHz każdy doprowadziły do wycofania decyzji o jej udostępnieniu na rynek. Pomyślcie tylko: 4-way SLI na jednej płytce...



Youtuber prowadzący kanał Captains Workspace pochwalił się jakiś czas temu światu swoją wariacją na temat tej konstrukcji. Zaprezentowany przez niego 3FDX Voodoo 5 9000 to układ zawierający 32 GPU VSA100 na jednej płytce PCB. Tak było, nie zmyślam.



