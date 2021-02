Sony pozwane za kontrolery DualSense. Też masz ten problem?

Pozew zbiorowy przeciwko Sony

Sony musi zmierzyć się z pozwem zbiorowym, jaki firmie wytoczyli niezadowoleni właściciele konsol PlayStation 5. Nie chodzi ani o niską dostępność, ani o zawyżanie cen przez oficjalnych partnerów Sony. Problemem są usterki towarzyszące kontrolerom DualSense , a konkretnie prześladujący wiele osób "drift". Zjawisko to polega na tym, że sterowana przez gracza postać porusza się nawet wtedy, gdy gałki analogowe znajdują się teoretycznie w pozycji zerowej. Konsumenci są wściekli, bowiem Sony przyjęło w tej sprawie bierną postawę.W pozwie zbiorowym strona pozywająca oskarża firmę Sony o naruszenie przepisów dotyczących oszustw konsumenckich i złamanie umów gwarancyjnych z powodu domniemanej wady kontrolerów bezprzewodowych PS5 DualSense. Stosowna skarga została złożona w piątek w jednym sądów w Nowym Jorku. Firma prawnicza Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith założyła nawet stronę internetową, na której gromadzone są raporty dotyczące problemów z kontrolerami. Sony nie odpowiedziało do tej pory na pozew.Powodowie podnoszą w swym pozwie, iż kontrolery DualSense, które zostały udostępnione w sprzedaży w listopadzie wraz z nową konsolą PS5, cierpią na defekt zwany po polsku "dryfem" (ang. drift), w którym postacie lub inne elementy na ekranie poruszają się bez manipulowania joystickiem kontrolera przez użytkownika." - stwierdza się w skardze.Z pozwu dowiadujemy się, że powód, Lmarc Turner, doświadczył problemu z driftem kontrolera już w dniu, w którym kupił PS5 na początku lutego. Turner kontaktował się z obsługą klienta i zastosował się do instrukcji rozwiązywania problemów, ale bezskutecznie. Turner zdecydował się na zakup innego kontrolera DualSense za 69,99 dolarów kilka dni później.- głosi pozew.W pozwie zarzuca się również, że Sony było świadome problemu z powoduW pozwie zarzuca się, że klienci szukający pomocy tracą czas na dedykowanym portalu Sony dotyczącym problemów ze sprzętem PS5 i coczekiwanie na rozmowę z pracownikami obsługi klienta. Kiedy konsumenci zwracają kontrolery do naprawy gwarancyjnejOstatnie aktualizacje oprogramowania kontrolerów nie wyeliminowały problemów.Źródło: CNN