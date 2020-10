Podświetlany głośnik Teno jak japońskie dzieło sztuki kintsugi

Gunawana zainteresowała sztuka Japonii, szczególnie zaintrygowało go kintsugi, które opiera się na zniszczonych przedmiotach dając im drugie życie. Możecie kojarzyć je z potłuczonych misek, które później złożono do kupy, ale z widocznymi śladami w miejscach rozbicia. Czy w takim razie obudowa jest gliniana, albo zwyczajna plastikowa, ale potłuczona i sklejona? Nic z tych rzeczy. Teno wygląda jak przepołowiony kamień, a w dodatku ze szczeliny (można ją rozsuwać) wydobywa się światło.







Tak, Teno można wykorzystać jako nastrojowe źródło ciepłego światła (temperatura barwowa 2700K). Jego maksymalna jasność wynosi 250 lumenów, ale da się ustawić takie poziomy jak 0, 25, 50, 75 i 100 proc. A z czego wykonano obudowę? Żywica i naturalny piasek, co wygląda podobnie do kamieni i szczególnie ze światłem sprawia wrażenie podobne do małego dzieła sztuki. Do wyboru są dwa kolory - biały (arctic white) i czarny (lava black).





Dobra jakość audio i dwa Teno w szerokim stereo

Wizualizacja głośników Teno w trybie stereo (True Stereo Pairing) / foto. Max Gunawan @ Kickstarter



Za muzyczny aspekt odpowiadają pełnozakresowe przetworniki o średnicy 45 mm i specjalnie zaprojektowana pasywna membrana. Pasmo przenoszenia dźwięku wynosi od 40 Hz do 20 kHz. Wbudowany wzmacniacz ma moc 10 W, a do wygładzenia niedoskonałości sygnału audio wykorzystuje technologię przetwarzania dźwięku DSP. Połączenie Bluetooth 5.0 wykorzystuje kodek aptX HD. W dodatku podobnie jak niedawno opisywany, także dwie sztuki Teno można łączyć w trybie True Stereo Pairing dla uzyskania szerokiego efektu stereo i podwójnej mocy. Teno można używać do rozmów telefonicznych czy przez komunikatory dzięki wbudowanemu mikrofonowi z redukcją szumów.Wszystkim można sterować dotykowo, ale nie tyle przyciskami, co miejscami działającymi jak panele dotykowe. Dzięki nim ustawiamy głośność, odtwarzanie, zarządzamy połączeniami głosowymi czy jasnością wbudowanego podświetlenia LED. Zastosowana bateria 2800 mAh wystarczy na 8 godzin grania przy połowie głośności, a przy okazji też na 4 godziny świecenia na 100 proc. Co ciekawe, nie dostajemy zwykłego gniazda microUSB czy USB-C, ale magnetyczne złącze na spodzie obudowy. Ładowanie (5V 2A) trwa 3,5 godziny. Projekt Teno można wesprzeć. Zależnie od aktualnie dostępnej zniżki w cenie 946 lub 1064 złotych. Wysyłki będą realizowane w maju 2021 roku.Źródło i foto: Max Gunawan @ Kickstarter