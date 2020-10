Nowy wodoodporny głośnik Xiaomi Mi Bluetooth. Dwa dadzą szerokie i mocne stereo

Głośnik Xiaomi MDZ-36-DB został zaopatrzony w dwa przetworniki o średnicy 5,7 cm i mocy po 8 W każdy, co daje łącznie 16 W. Na zdjęciach widać też dodatkową pasywną membranę, która może pomóc w generowaniu basu. Zakres pracy głośników zawiera się w przedziale od 80 Hz do 20 KHz, a stosunek sygnału do szumu wynosi 70 dB. W Xiaomi Mi Bluetooth Speaker znajdziemy też mikrofon. Główną atrakcją jest możliwość kupienia od razu dwóch sztuk i sparowania ich w celu otrzymania znacznie szerszego efektu dźwięku stereo niczym w rozstawionych kolumnach i podwojonej mocy.





Dwie osobne membrany dają stereo, ale lepszy efekt będzie przy połączeniu dwóch sztuk / foto. Xiaomi @ AliExpress





Nie jest jakoś wyjątkowo zimno jak na obecną porę roku, choć ostatnie podrygi lata już za nami. W takim wypadku słuchanie muzyki z głośników Bluetooth na zewnątrz, gdzie może zmoczyć je deszcz, nie jest aż tak popularne. Mimo wszystko miło widzieć, że Xiaomi Mi Bluetooth Porable Speaker o oznaczeniu kodowym MDZ-36-DB zapewnia wodoodporność zgodną z certyfikatem IPX7. To oznaczenie mówi o ochronie nawet przed niedługim zanurzeniem w wodzie (30 minut na głębokości 1 metra). Może jeszcze przyda się w tym roku, a jak nie, to w przyszłym ciepłym sezonie.





Bluetooth 5.0 i nawet 13 godzin słuchania muzyki

Widok na boki głośnika - można zauważyć zaślepione porty i zaczep na krawędzi / foto. Xiaomi @ AliExpress



Ładowanie zasilaczem USB 5V 1 A wbudowanego ogniwa 2600 mAh możemy realizować przez kabel USB-C (dołączony w zestawie). Trwa 4 godziny, po których można używać sprzętu przez 13 godzin przy umiarkowanej głośności (dokładnie 50 proc. mocy). Na boku znajdziemy gumową zaślepkę, a pod nią gniazdo ładownia i audio minijack. Na górze znalazło się miejsce dla logo Mi i kilku przycisków - włącznik, plus oraz minus, play/pauza, parowanie Bluetooth 5.0 i tajemniczy z symbolem nieskończoności (leżąca ósemka). Nie opisano działania panelu, więc ostatni przycisk jest zagadką. Może odpowiadać np. za włączanie specjalnego trybu podbicia basów (tak, dostajemy taki program jak i zwykły bez wzmocnienia niskich tonów) czy nawiązanie komunikacji z ewentualnym drugim głośnikiem. Nic innego nie przychodzi mi na myśl.Wymiary konstrukcji, to 21,3 x 7,4 x 7,4 cm, a całość wykonana jest z tworzywa sztucznego i ma przy jednej z krawędzi miejsce do zaczepienia smyczy czy sznurka. Do wyboru jest granatowy lub czarny kolor bez dodatkowych wstawek o innej barwie (co najwyżej lekko inny odcień na gumowanych powierzchniach). Głośnik Xiaomi Mi Bluetooth Speaker MDZ-36-DB można już zamawiaćw cenie 39,99 dolarów (około 160 złotych). Wiele ofert (w tym podlinkowana) ma informację o tym, że wkrótce 11 listopada produkt będzie miał obniżoną cenę, więc może warto poczekać.Źródło i foto: MC-TECH Store @ AliExpress / Xiaomi