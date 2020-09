Rusza akcja serwisowa telewizorów LG w Polsce. To reakcja na zagrożenie pożarowe

Błyskawiczna reakcja LG.





"Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Klientów oraz w związku z odnotowaniem przypadków przegrzewania się układu zasilania w modelach telewizorów OLED o przekątnych ekranu 65 i 77 cali, wyprodukowanych przed październikiem 2019 roku, rozpoczęliśmy przygotowania do Bezpłatnego Programu Wymiany Modułu Zasilającego."

Akcja serwisowa LG - które telewizory?

Usterki telewizorów LG OLED sprzedawanych w Europie mogą wywołać pożar lub zadymienie - taki komunikat wydała dziś Komisja Europejska . Wadami objęte są modele telewizorów produkowane pod Wrocławiem. Do sprawy odniósł się polski oddział LG. LG Electronics Polska wzywa konsumentów do udziały w bezpłatnym programie wymiany.- czytamy w oświadczeniu LG.Bezpłatnym programem wymiany modułu zasilającego objęte będą wyłącznie następujące modele telewizorów:Jeżeli model telewizora LG OLED nie występuje na powyższej liście lub został wyprodukowany po 1 października 2019 roku, oznacza to, że produkt jest sprawny.LG zapewnia, że w trosce o klientów zweryfikuje każdy zgłoszony przypadek przegrzewania się telewizora. Usterki zgłaszać można poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej LG lub telefonicznie, pod numerem 801 54 54 54.Źródło: LG