Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter Pro 2 jest uzależniająca [pierwsze wrażenia]

Xiaomi Electric Scooter Pro 2 pokonuje wzniesienia o maksymalnym pochyleniu 20 proc.. Taki podjazd nie stanowi dla hulajnogi problemu / foto. wł

Xiaomi Electric Scooter Pro 2

O Xiaomi Electric Scooter Pro 2 mówiłem do tej pory w samych superlatywach. Czy wychwyciłem jakieś wady? Oczywiście.Rozczarował mnie nieco zasięg hulajnogi. Producent informuje, że jest w stanie przejechać 45 km na jednym ładowaniu. Spodziewałem się, że realnie będzie mniejszy, zwłaszcza, że jeździłem w trybie sportowym. Myślałem jednak, że dociągnę chociaż do tych 30 kilometra, jednak hulajnoga odmówiła dalszej jazdy po niecałych 25 km. Zobaczymy, co przyniosą dalsze testy.Przeszkadzało mi trochę szybkie brudzenie się obudowy, chociaż tutaj nie mam co winić producenta. Pył jest bezlitosny i osiada wszędzie gdzie tylko może. Po dłuższej jeździe na różnych nawierzchniach hulajnoga była w zasadzie szara i kwalifikowała się do czyszczenia. Na szczęście sprzęt jest odporny na działanie pyłu i wody (IP54), więc nie powinno to zaszkodzić.