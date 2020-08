ASUS gotowy na PS5 i Xbox Series X. Pierwszy na świecie gamingowy monitor z HDMI 2.1

Aż trzy nowe monitory ASUS ROG HDMI 2.1

Nowe monitory jeszcze nie mają konkretnych nazw / foto. ASUS

Gamingowe ekrany ROG już w okresie świątecznym

Nadchodzący monitor dla graczy firmy ASUS z linii ROG (Republic of Gamers) otrzymał jako pierwszy produkt na świecie z tego segmentu certyfikację HDMI 2.1. Ekran przeszedł wszystkie testy przeprowadzone przez firmę Allion Labs Inc. Dzięki temu jest gotowy na konsole nowej generacji i ich możliwości.Jeszcze nie wiemy, jak dokładnie ASUS nazwie swój nowy produkt, ale firma podzieliła się jego specyfikacją. Jednostka będzie zaopatrzona w ekran 4K UHD (3840 x 2160 px) o przekątnej 43 cali i odświeżaniu 120 Hz. Dzięki portowi HDMI 2.1 i funkcji Auto Low Latency, ASUS umożliwia konsoli do gier sterowanie trybem przetwarzania wyświetlacza, nadając priorytet małym opóźnieniom lub jakości przetwarzania w zależności od zawartości ekranu.Poza modelem 43 calowym, firma wprowadzi też na rynek warianty o przekątnych kranu 27 i 32 cale. Produkty powinny być gotowe na nową generację konsol jeszcze w tym roku w okresie świątecznym. To kolejne przełomowe modele np. po Jak powiedział Brian Shih z Allion Labs - "ROG jest pierwszym partnerem, który dostarczył monitor do gier HDMI 2.1 do certyfikacji. Jako wiodące laboratorium testowe na świecie, naszą misją jest zagwarantowanie jakości produktów lub usług przed ich wprowadzeniem na rynek. Cieszymy się, że możemy być częścią sukcesu ROG i tego przełomowego monitora do gier."W Allion Labs nowy monitor ASUS ROG został poddany rygorystycznym testom Fixed Rate Link (FRL), w tym FRL Electrical, FRL Pixel Decoding i FRL Protocol. Oczywiście przeszedł je pomyślnie, co gwarantuje pełną zgodność z nadchodzącymi urządzeniami HDMI 2.1. Niestety nie znamy dokładnej daty premiery ani cen nowych gamingowych ekranów ROG.