Okazuje się, że gry wideo mają niespodziewany wpływ na IQ dzieci

Interesujące wyniki najnowszych badań.

Granie w gry a IQ

Wyniki, które trudno zlekceważyć

„Media cyfrowe definiują współczesne dzieciństwo, ale ich efekty poznawcze są niejasne i gorąco się nad nimi dyskutuje.”

„Nasze wyniki potwierdzają stwierdzenie, że czas spędzany przed ekranem na ogół nie osłabia zdolności poznawczych dzieci, a granie w gry wideo może pomóc zwiększyć iloraz inteligencji.”

Temat jeszcze niewyczerpany

„Nie zbadaliśmy wpływu czasu spędzonego przy ekranie na aktywność fizyczną, sen, samopoczucie ani wyniki w szkole, więc nie możemy nic na ten temat powiedzieć.”

Jak wiadomo, gry wideo są bardzo często demonizowane. Uważa się je często na przykład za przyczynę przemocy czy złego zachowania u dzieci – jak pokazują badania niesłusznie . Tymczasem, granie w gry wideo ma wiele zalet, a właśnie wskazano na kolejną, której się nie spodziewano.Naukowcy z Holandii, Szwecji i Niemiec w ramach swoich najnowszych badań powiązali poświęcanie dużej ilości czasu na granie w gry wideo ze wzrostem ilorazu inteligencji u dzieci. To w pewnym stopniu zaprzecza narracji, że gry są szkodliwe dla młodych umysłów.Badacze przyjrzeli się danym dotyczącym czasu spędzanego przy grach wideo przez 9855 dzieci w Stanach Zjednoczonych. Mowa o dzieciach w wieku 9 lub 10 lat. Średnio poświęcały one 2,5 godziny dziennie na oglądanie telewizji lub materiałów wideo w platformach streamingowych, 1 godzinę dziennie na granie w gry wideo i pół godziny dziennie na przeglądanie serwisów społecznościowych.Dwa lata później naukowcy uzyskali dostęp do danych ponad 5000 z tych dzieci. Dzięki nim okazało się, że osoby biorące udział w badaniu, które na przestrzeni upływających miesięcy zaczęły spędzać więcej czasu w grach wideo, odnotowały wzrost IQ o 2,5 punkta większy niż średni wzrost. Iloraz IQ dzieci oceniano na podstawie testów umiejętności czytania ze zrozumieniem, umiejętności wzrokowo-przestrzennych, pamięci, elastycznego myślenia i samokontroli.Jak zauważają sami badacze, różnica w zdolnościach poznawczych była niewielka, przez co nie wystarczyła do wskazania związku przyczynowo-skutkowego. Ich zdaniem zasługuje ona jednak na uwagę, zwłaszcza że w badaniu starannie uwzględniono istotne zmienne takie jak różnice genetyczne i pochodzenie społeczno-ekonomiczne dziecka. Na dodatek, oglądanie telewizji i korzystanie z mediów społecznościowych nie wykazało żadnego (ani pozytywnego, ani negatywnego) wpływu na inteligencję. Dlatego wyniki badania mogą okazać się użyteczne w debacie nad tym, ile młodzi ludzie powinni spędzać czasu przy telewizorze, komputerze czy smartfonie., informują uczeni.Warto wspomnieć, że chociaż badanie dotyczyło tylko dzieci w Stanach Zjednoczonych i nie rozróżniało typów gier wideo (mobilnych, komputerowych i konsolowych), nadal stanowi cenny wgląd w temat gier i iQ. Potwierdza ono bowiem to, że nie rodzimy się z ilorazem IQ, który zostaje z nami na całe życie, a z ilorazem IQ, który się zmienia., powiedział neurobiolog Torkel Klingberg z Instytutu Karolinska w Szwecji.Uczeni zauważają, że w przeszłości przeprowadzono także inne badania, które sugerowały, że może istnieć związek z czasem spędzanym przez dzieci w grach, a rozwojem ich zdolności poznawczych. Z resztą, wydaje się, że gry wideo niosą za sobą także inne korzyści – na przykład poprawiają koordynację ręka-oko czy uczą języków. Mimo to dalsze badania są potrzebne., powiedział Klingberg.Niezależnie od tego jakie będą wyniki przyszłych badań, już od dłuższego czasu widać, że gry nie są takie złe, jakimi niektórzy próbują je rysować. Wiele osób po prostu zdaje się zapominać, jak ogromny wpływ na dziecko ma wychowanie.Źródło: Instytut Karolinska , fot. tyt. Unsplash/Onur Binay