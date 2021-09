Wielka niespodzianka. Samurajski hit akcji za darmo na Epic Games Store

Nioh: The Complete Edition - poluj na japońskie demony jak w Dark Souls bohaterem niczym Geralt

Sheltered - przeżyj wraz z rodziną po globalnej zagładzie

Jak odebrać za darmo Nioh: The Complete Edition i Sheltered na Epic Games Store?

Epic Games trzymał graczy do końca w niepewności. Początkowo przy rozdawaniu Yoku’s Island Express przez ostatni tydzień firma komunikowała jedynie o jednej kolejnej darmowej grze Sheltered. Sympatyczny tytuł w stylu indie, ale ciężko byłoby mówić o nim, jako o czymś wywołującym wielkie emocje wśród społeczności czy projekcie z łatką kasowego hitu. Tym większe zaskoczenie wywołało dodanie do puli Nioh: The Complete Edition, które także możecie obecnie odebrać bezpłatnie na Epic Games Store.Świetny niespodziewany prezent dla graczy. RPG akcji Nioh w edycji kompletnej zawiera wszystkie dodatki czy wsparcie dla 4K Ultra-HD. Gra wydana początkowo w 2017 roku opowiada o historii nawiedzionej przez demony Japonii. Kierujemy losami samotnego podróżnika, którzy ląduje na brzegach kraju kwitnącej wiśni jeszcze w epoce samurajów. Musimy stawić czoła zastępom wojowników i nadprzyrodzonych stworów Yokai.Mechanika i założenia rozgrywki przypominają te z nurtu zapoczątkowanego przez Dark Souls i Demon's Souls. Jednak uniwersum nie jest mrocznym fantasy w stylu bazującym na europejskim średniowieczu, choć rozgrywającym się w nieznanym świecie, a ma dalekowschodni charakter. Postać często ginie, a poziom trudności jest wysoki. Co ciekawe, wygląd bohatera o długich białych włosach i fakt, że walczy często z potworami, był wielokrotnie przyrównywany do wiedźmina Geralta z Rivii.Ciekawa gra w stylistyce indie od Unicube. Opis na Epic Games Store mówi o niej jako o strategii, ale dużo w niej elementów RPG. W zasadzie to miks kilku gatunków. Nasza rodzina przeżyła globalną zagładę zamknięta samotnie w schronie, ale musi dalej przetrwać. Czekają na nas liczne niebezpieczeństwa, trzeba też dbać o zasoby i kondycje wszystkich członków rodziny. Oczywiście świat z resztkami ludzkości po zagładzie jest brutalny i niegościnny.Wydany w 2016 tytuł ma bardzo przyjemną uproszczoną grafikę przypominającą stare produkcje. Pixelartowy rzut 2D z boku przypomina swoimi założeniami np. cyberpunkową przygodówkę Gemini Rue (poza postapokaliptycznym settingiem), ale też masę innych gier wzorujących się na stylu retro.Aby stać się posiadaczami obu omawianych gier, musicie udać się na główną stronę Epic Games Store, zalogować się i zjechać niżej do sekcji z darmowymi grami. Wchodzicie na podstronę każdej z nich niezależnie i po kliknięciu w "Pobierz" oraz potwierdzeniach na kilku planszach, otrzymujecie dany tytuł zupełnie za darmo. Alternatywnie możecie poszukać tych produkcji w dziale sklepu lanuchera