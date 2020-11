Kosmiczne MMO Elite Dangerous i The World Next Door za darmo w Epic Games Store

Bardziej modny system dla dużych gier MMO w ostatnich latach, to zdecydowanie bezpłatna rozgrywka z opcjonalnymi mikropłatnościami czy pomniejszymi dodatkami. Wcale nie tak dużo firm decyduje się na ścieżkę z koniecznością jednorazowego kupna produkcji czy wręcz opłacania regularnego abonamentu. Elite Dangerous, to płatna produkcja, ale teraz dzięki Epic Games Store, możemy się nią cieszyć w darmowym modelu. Oczywiście o ile zdążymy z przypisaniem jej do swojego konta podczas promocji.







Jako kapitan statku kosmicznego z odległej przyszłości przemierzamy naszą galaktykę. Możemy spełniać się handlując czy biorąc udział w konfliktach, realizując różne misje lub odpierając ataki piratów. Sytuacja w Drodze Mlecznej przyszłości dynamicznie się zmienia. Za część tych zmian i wydarzeń odpowiadają sami gracze, inne są przygotowane przez deweloperów. W galaktyce ścierają się wpływy trzech frakcji, ale większość przestrzeni jest jak nieznany dziki zachód, pełna niezbadanych rejonów i potencjalnych sporych zysków. Tylko od decyzji gracza zależy, na czym skupi swoją uwagę w świecie Elite Dangerous. Co ważne, gra na Steam zbiera ostatnio bardzo pozytywne oceny, a w całej jej historii recenzje graczy były w większości pozytywne.





The World Next Door

Jak odebrać bezpłatnie Elite Dangerous i The World Next Door na Epic Games?

Wydana w ubiegłym roku na PC i Switch gra, która według recenzji użytkowników na Steam jest bardzo dobrą pozycją, łączy w sobie inspiracje z kilku miejsc. Tytuł skupia się na opowiadaniu historii, ale można w nim doszukać się pewnych aspektów azjatyckich visual novel, technik wspólnych dla klasycznych jRPG czy licznych zagadek i inspiracji anime. Mimo wyprowadzenia aspektu opowieści na pierwsze miejsce, nie zabrakło też akcji.Jako młoda Jun trafiamy do alternatywnego świata, gdzie na porządku dziennym jest magia i nadnaturalne stworzenia. Alternatywne uniwersum skrywa wiele sekretów, ale szybko poznajemy w nim nowych przyjaciół, z którymi będziemy starali się poznać cały magiczny świat. Wzorem wizualnych nowel, możemy coraz bardzie rozwijać relacje z innymi postaciami.Zapewne już wcześniej zdarzyło się wam dopisać za darmo jakąś grę z nieustannie trwającej promocji Epic Games Store. Jeśli jednak będzie to wasza pierwsza okazja, cały proces jest naprawdę szybki i łatwy. Wchodzimy na główną stronę internetową Epic Games Store , gdzie przewijając widok nieco w dół zauważymy dział z obecnymi darmowymi grami z promocji. Oczywiście musimy się też zalogować. Klikamy na dany bezpłatny tytuł i odbieramy osobno gry tak, jakbyśmy je normalnie kupowali na stałe. Z tym, że na rachunku widnieje 0 złotych. Ewentualnie podobny proces przechodzimy w dostępnej w naszej bazie. Czas na zaopatrzenie się bez wydawania nawet złotówki w obie opisywane produkcje macie doPo tej chwili asortyment promocyjny zmieni się i Epic Games Store wprowadzi kolejny rzut darmowych gier. W tym wypadku jedna, ale konkretniejsza pozycja. Mud Runner, który nie jest może tak wielkim kasowym przebojem jak) czy Wiedźmin lub GTA, ale to wciąż lubiany i popularny symulator jazdy off road. Sterujemy w nim samochodami terenowymi i ciężarowymi, wykonujemy pomniejsze misje w trudnym błotnistym terenie. Nie ma czegoś takiego jak czas dojazdu do mety. Po prostu musimy udać się po ładunek i odwieźć go bez zakopania się, zniszczenia pojazdu czy opróżnienia całego baku paliwa.Źródło i foto: Epic Games Store