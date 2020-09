GTA V na nową generację będzie droższe niż w dniu premiery

To nie jest normalne.





GTA V za 349 złotych - są chętni?

Źródło: Media Markt

Premiera konsol nowej generacji odbędzie się za niecałe dwa miesiące. Ostatnio coraz mniej mówi się o samych sprzętach, ale o grach, które na nie zadebiutują. Wokół tego aspektu narosło niemało kontrowersji po tym, kiedy zaczęto ogłaszać ceny niektórych produkcji. Te wyniosą nawet 349 złotych.Tyczy się to jednak głównie nowych tytułów AAA. Co jednak z remasterami i odświeżonymi edycjami? Część deweloperów zadeklarowała już, że udostępni je zupełnie za darmo dla posiadaczy gier na poprzednią generację – tak stanie się chociażby z Wiedźminem 3 . Próżno w tym gronie szukać jednak Take-Two Interactive oraz Rockstar Games.Na holenderskiej stronie sieci sklepów Media Markt pojawiła się karta produktu Grand Theft Auto 5 na konsolę PlayStation 5 . Nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że tytuł został wyceniony na…. Domyślać się więc możemy, iż finalnie za GTA V na nową generację przyjdzie nam zapłacić 349 lub 369 złotych.Premiera Grand Theft Auto V miała miejsce w 2013 roku na konsole PlayStation 3 oraz Xbox 360. Nawet wtedy gra kosztowała mniej. Oczywiście – koszty produkcji wzrosły z biegiem lat, ale przecież nie mówimy o dopiero co stworzonej produkcji! Otrzymamy przecież tę samą grę z pewnymi ulepszeniami i odświeżoną grafiką.Wycenienie siedmioletniej produkcji na taką kwotę jest więc posunięciem dosyć cynicznym – zwłaszcza, że GTA V przecież nie będzie żyło wiecznie. Oczywiście do ogłoszenia ceny należy podchodzić z dystansem, gdyż nie została ona oficjalnie potwierdzona. Zresztą, o GTA V na konsole nowej generacji nie wiemy zbyt wiele.Premiera gry odbędzie się w 2021 roku, a sam produkt zostanie przystosowany do współczesnych standardów. Co dalej? Musimy cierpliwie poczekać.Źródło: Media Markt / Foto. Rockstar Games