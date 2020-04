Cyberpunk 2077 - w grze zobaczycie 28 rzeczy przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych

Gra zdecydowanie nie dla dzieci.





The ratings for #Cyberpunk2077 seem pretty crazy I love it!! pic.twitter.com/29Dg6O4MQU — Idle Sloth (@IdleSloth1984) April 25, 2020

Do premiery gry Cyberpunk 2077 pozostało jeszcze kilka miesięcy . Producenci powoli ruszają z machiną promocyjną, czego wynikiem było np. ukazanie limitowanej edycji słuchawek SteelSeries czy konsoli. Doniesienia o produkcji docierają do mediów także drogą mniej oficjalną.CD PROJEKT RED pewien czas temu poprosiło największe organizacje ratingowe o określenie kategorii wiekowej dla Cyberpunka 2077. Oficjalne oświadczenie producenta jeszcze się w tej kwestii nie pojawiło, lecz np. jużTak, w Cyberpunku 2077 ujrzycie. Nie da się więc ukryć, iż najbardziej oczekiwany tytuł 2020 roku skierowany jest raczej do dorosłych odbiorców. Wygląda na to, że zobaczymy w nim dosyć mocne sceny – deweloperom może się za to oberwać, jak i wyjść na dobre.Wszystko zależy od tego, jak CD PROJEKT RED zdecyduje się przedstawić poszczególne elementy.Jeszcze raz przypominamy, że Cyberpunk 2077 zadebiutuje już 17 września na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Wydawcą w Polsce zostanie firma CENEGA Źródło: Twitter