Emulator RetroArch ułatwi granie osobom niewidomym i niedowidzącym

Pomoże w tym sztuczna inteligencja.





Emulator RetroArch to bardzo popularny, czyli taki, na którym można emulować dosłownie wszystko, co da się emulować. Jest on dostępny na przeróżnych platformach, w tym wielu wersjach Windowsa, na Linuxie, na Androidzie czy urządzeniach z iOS. Poza tym, już od kilku miesięcy można korzystać z niego chociażby na Steamie. Zatem, umożliwia on granie w klasyki sprzed lat ogromnej liczbie osób. Od teraz mogą się nim cieszyć także osoby niewidome i niedowidzące.26 grudnia RetroArch otrzymał aktualizację o numerze 1.8.2, która wprowadziła kilka ważnych zmian, w tym nowy ręczny skaner treści czy poprawki sterownika Vulkan wersji na Androida. Niemniej, największą zaletą aktualizacji jest funkcja, którą opracowano z myślą o niewidomych i niedowidzących. Funkcja ta ułatwi takim osobom korzystanie z menu i opcji w samym emulatorze oraz pozwoli na granie w niektóre gry.Otóż, gdzie tylko to możliwe, oprogramowanie korzysta ze sztucznej inteligencji do czytania na głos tekstu pojawiającego się na ekranie.O tym, jak funkcja działa, można przekonać się na przykładzie poniższego filmu z gry Dissidia Final Fantasy. Przypomnijmy, że w 2009 wydano ją na PlayStation Portable.„RetroArch to pierwszy emulator, który zaoferował ułatwienia dla osób niewidomych w postaci czytania interfejsu.”, czytamy na stronie RetroArch. „Dzięki sztucznej inteligencji zamieniającej tekst na mowę RetroArch stał się pierwszym emulatorem oferującym ułatwienia dla niewidomych nie tylko w menu, ale również w samych grach.”Póki co z omawianej funkcji można korzystać jedynie na urządzeniach z systemami Windows, macOS oraz Linux. Domyślnie jest ona wyłączona. O tym, jak ją uruchomić, przeczytacie tutaj . Rzecz jasna, sam emulator RetroArch możecie pobrać z naszej bazy aplikacji Deweloperzy RetroArch nie od dziś bawią się ze sztuczną inteligencją. Być może pamiętacie, że od września emulator wykorzystuje ją także do tłumaczenia emulowanych gier na wybrany język, w tym język polski.Najnowsza funkcja RetroArch nie sprawi, że niewidomi będą mogli zagrać w absolutnie każdą grę. Takie tytuły jak Super Mario 64 nadal są poza ich zasięgiem. Niemniej, być może w przyszłości uda się to zmienić.Źródło: RetroArch