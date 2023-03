Rząd chce mieć na oku smartfony Polaków. Nadchodzi nowe prawo

Wszystko dla dobra obywateli.



W ubiegłym roku Polskę obiegła wiadomość, jakoby rząd planował phishingu i spoofingu - popularnych oszustw. Temat ten nagłaśniał wtedy Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji, który zapowiadał, że do połowy stycznia 2022 roku zostaną zaprezentowane założenia nowego prawa. Słowa dotrzymano z lekkim opóźnieniem.



Nowy rok, nowe ataki. Tym razem ktoś podszywa się pod mój numer i dzwoni do @Policja_KSP. Do połowy stycznia zaprezentujemy założenia przepisów anty-phishing i anty-spoofing. Zapraszam już teraz do dyskusji, co warto wdrożyć. pic.twitter.com/kenbvifArp — Janusz Cieszyński (@jciesz) January 2, 2022

Smartfony Polaków pod lupą. Dla wspólnego dobra

W ciągu zaledwie dwóch lat zarejestrowano gwałtowny wzrost ataków phishingowych na Polaków - z 7,6 tysiąca do ponad 25 tysięcy przypadków. Taka informacja płynie od ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego. Mówimy tu tylko o przypadkach odnotowanych przez zespół



"Najczęściej są to SMS-y sugerujące niezapłacenie rachunków za prąd lub gaz, wstrzymanie dostawy paczki, na którą oczekujemy, czy informujące o niedopłacie podatku, co nasila się zwłaszcza pod koniec okresu rozliczeń PIT. Oszuści wykorzystują tematy sezonowe. Technika manipulacji polega na tym, żeby odbiorca poczuł się zagrożony i kliknął w link, który prowadzi do fałszywej strony wyłudzającej dane np. do karty kredytowej czy bankowości elektronicznej" - podaje Tomasz Szladowski z NASK.



Batem na oszustów ma być nowa ustawa, która trafiła do Sejmu. Dzięki niej rząd chce zwalczać nadużycia przy wykorzystaniu SMS-ów, telefonów i e-maili. Ustawa będzie penalizować smishing (podszywanie się pod instytucje w SMS-ach), tworzenie sztucznego ruchu i spoofing. Wedle nowych zapowiedzi Janusza Cieszyńskiego, wejdzie ona w życie po wakacjach.



CSIRT NASK będzie monitorował smishing na podstawie danych przekazanych przez osoby prywatne i przedsiębiorców. Skuteczność zależy więc w dużej mierze od obywateli i ich aktywnego zgłaszania przypadków oszustw. Na podstawie zgłoszeń tworzone będą wzorce przekazywane operatorom telekomunikacyjnym, którzy będą musieli blokować zgodne z nim treści. Cel jest oczywisty: zablokowanie SMS-ów o określonej treści w taki sposób, aby nie dotarły do odbiorców.



Janusz Cieszyński rozwiewa obawy związane z ewentualną cenzurą, mówiąc:



"By takie zarzuty eliminować, wszystkie zablokowane treści po 14 dniach będą publikowane."



W ubiegłym roku Polskę obiegła wiadomość, jakoby rząd planował nowelizację przepisów prawa telekomunikacyjnego , mającą na celu zwalczać zjawiska- popularnych oszustw. Temat ten nagłaśniał wtedy Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji, który zapowiadał, że do połowy stycznia 2022 roku zostaną zaprezentowane założenia nowego prawa. Słowa dotrzymano z lekkim opóźnieniem.W ciągu zaledwie dwóch lat zarejestrowano gwałtowny wzrost ataków phishingowych na Polaków - z 7,6 tysiąca do ponad. Taka informacja płynie od ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego. Mówimy tu tylko o przypadkach odnotowanych przez zespół CSIRT NASK . Pomysłowość przestępców jest niewyczerpana, choć dominują sprawdzone metody.- podaje Tomasz Szladowski z NASK.Batem na oszustów ma być nowa ustawa, która trafiła do Sejmu. Dzięki niej rząd chce zwalczać nadużycia przy wykorzystaniu SMS-ów, telefonów i e-maili. Ustawa będzie penalizować smishing (podszywanie się pod instytucje w SMS-ach), tworzenie sztucznego ruchu i spoofing. Wedle nowych zapowiedzi Janusza Cieszyńskiego,CSIRT NASK będzie monitorował smishing na podstawie danych przekazanych przez osoby prywatne i przedsiębiorców. Skuteczność zależy więc w dużej mierze od obywateli i ich aktywnego zgłaszania przypadków oszustw. Na podstawie zgłoszeń tworzone będą wzorce przekazywane operatorom telekomunikacyjnym, którzy będą musieli blokować zgodne z nim treści. Cel jest oczywisty: zablokowanie SMS-ów o określonej treści w taki sposób, aby nie dotarły do odbiorców.Janusz Cieszyński rozwiewa obawy związane z ewentualną cenzurą, mówiąc: