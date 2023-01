Polski rząd poszerza możliwość elektronicznej inwigilacji obywateli wbrew prawu UE

Służby dostają nowe uprawnienia.



Obecne w Polsce przepisy związane z dozwoloną przez służby inwigilacją budzą kontrowersje. Już teraz zapisy prawne stoją w sprzeczności z przepisami Unii Europejskiej. Ale to nie koniec procederu. Rząd zamiast dostosować się i zmienić problematyczne praktyki, wręcz zamierza poszerzyć kompetencje służb przy okazji rzekomego wprowadzania postanowień UE.



Ponad dwa lata po terminie rząd chce wprowadzić prawo niezgodne z wytycznymi Unii Europejskiej

Nowy projekt ustawy Prawa Komunikacji Elektronicznej już jutro 12 stycznia trafi do sejmu na pierwsze czytanie. Jeśli wejdzie w życie bez znaczących zmian, to obok operatorów telekomunikacyjnych, policja i szeroko rozumiane służby specjalne będą mogły też bez problemu wystąpić o nasze dane do dostawców takich usług elektronicznych, jak chociażby komunikatory, maile czy czaty. Wraz z dotychczasowymi informacjami o bilingach czy lokalizacji smartfonów, to naprawdę bogata paczka zasobów.





Służby będą miały jeszcze więcej prostego wglądu do naszych danych / Foto: Pixabay



Pewnym kuriozum jest to, że projekt ustawy Prawa Telekomunikacji Elektronicznej ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/1972 z 18 grudnia 2018 roku) i zastąpienie Prawa Telekomunikacyjnego stosowanego już od 2004 roku. Jednak zamiast realnie zrewidować nieścisłości z UE, te będą jeszcze poszerzone i to przy modernizacji przepisów z ponad dwuletnim poślizgiem. Według dyrektywy państwa członkowskie UE miały to zrobić już do 21 grudnia 2020 roku.



Rząd jest świadomy niezgodności prawa, a nowe przepisy mogą stać się polem do szerokich nadużyć

Obiekcje ma nawet Karolina Rudzińska pełniąca funkcję podsekretarza stanu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W swojej opinii zgodności z prawem UE projektu zaznaczyła, że wybrane zapisy powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są sprzeczne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. W dodatku uwzględnione uwagi Ministra Obrony Narodowej i Koordynatora ds. Służb Specjalnych jeszcze mocniej pogłębiają niezgodności. Opinia została wydana Marszałkowi Sejmu Elżbiecie Witek oraz przedstawiona do wiadomości Prezesa Rady Ministrów i Ministra Cyfryzacji Mateusza Morawieckiego. Wynika z tego, że rząd jest w pełni świadomy niezgodności.



Pewnym kuriozum jest to, że projekt ustawy Prawa Telekomunikacji Elektronicznej ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/1972 z 18 grudnia 2018 roku) i zastąpienie Prawa Telekomunikacyjnego stosowanego już od 2004 roku. Jednak zamiast realnie zrewidować nieścisłości z UE, te będą jeszcze poszerzone i to przy modernizacji przepisów z ponad dwuletnim poślizgiem. Według dyrektywy państwa członkowskie UE miały to zrobić już do 21 grudnia 2020 roku.Obiekcje ma nawet Karolina Rudzińska pełniąca funkcję podsekretarza stanu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W swojej opinii zgodności z prawem UE projektu zaznaczyła, że wybrane zapisy powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są sprzeczne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. W dodatku uwzględnione uwagi Ministra Obrony Narodowej i Koordynatora ds. Służb Specjalnych jeszcze mocniej pogłębiają niezgodności. Opinia została wydana Marszałkowi Sejmu Elżbiecie Witek oraz przedstawiona do wiadomości Prezesa Rady Ministrów i Ministra Cyfryzacji Mateusza Morawieckiego. Wynika z tego, że rząd jest w pełni świadomy niezgodności.