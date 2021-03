Masz iPhone'a? Jak najszybciej zainstaluj tę aktualizację

Sprawa jest poważna.





iOS 14.4.1 – ważna aktualizacja





Apple z zaskoczenia wydało nową aktualizację dla systemu iOS zawierającą w sobie poprawki ważnego błędu. Całe oprogramowanie zostało, a sam producent zaleca jego jak najszybsze zainstalowanie. Uwagi do wydania nowego systemu nie brzmią skomplikowanie, jednak to, co znajduje się pod płaszczem tej pomniejszej aktualizacji jest już bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa użytkowników.Apple twierdzi, iż aktualizacja do iOS 14.4.1 naprawia lukę w WebKit –. Z WebKit korzystają wszystkie przeglądarki internetowe, które zainstalowane są na iPhonie użytkownika.Apple ostrzega, iż atakujący mogą wykorzystać uprzednio spreparowane strony do tego, aby wykonać dowolny kod, który będzie w stanie pozyskać wrażliwe dane.iOS 14.4.1 jest wdrażany globalnie – w niektórych przypadkach trzeba będzie jednak manualnie udać się do zakładki „Ustawienia” i dalej „Ogólne”, a później kliknąć zakładkę „Uaktualnienia”.Nowe oprogramowanie powinno już tam na Was czekać i być w pełni dostępne. Użytkownicy korzystający z tabletów iPad także proszeni są oOprócz poprawek bezpieczeństwa, które są kluczowe dla bezpieczeństwa urządzenia, iOS 14.4.1 nie zawiera w sobie żadnych innych, znaczących nowości.Apple przygotowuje się jednak do wydania iOS 14 w wersji 14.5, które wprowadzi między innymi możliwość blokowania śledzenia przez reklamodawców. iOS 14.5 jest obecnie testowany w jednej z ostatnich wersji beta, tak więc jego wydanie powinno być już tylko i wyłącznie kwestią paru dni lub tygodni.Nie pozostaje nic innego, jak tylko aktualizować smartfony – pamiętajcie jednak, aby przed aktualizacjąŹródło: 9to5Mac / fot. Mark Chan - Unsplash