Aplikacjaprzechwytuje zrzuty ekranu o różnej wielkości.

Przechwytuje wybrany przez użytkownika obszar lub tworzy zrzut z pełnego ekranu. Oferuje dowolny wybór obszaru przechwytywania zrzutu ekranu: duży, mały, pełny ekran lub mała ikona.

Przechwytywanie zrzutów ekranu to nie wszystko, co potrafi program. iTop Screenshot obsługuje zapisywanie zrzutów ekranu do schowka systemowego lub na dysku do dalszego użytku. Ponadto, Perfekcyjny zrzut ekranu pomaga w poprawnym i płynnym przekazywaniu informacji. Dzięki iTop Screenshot możemy edytować zrzuty ekranu, np. edycja ramki, okręgów, linii lub dodawać tekst.

Znajdziemy w niej innowacyjną funkcję, która prypina zrzuty ekranowe użytkownika, abyśmy mogli w międzyczasie kontynuować naszą pracę lub naukę.

iTop Screenshot to całkowicie darmowy program do tworzenia zrzutów ekranu, możemy korzystać ze wszystkich jego funkcji - bez żadnych ograniczeń.