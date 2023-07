Apowersoft Screen Capture Pro to zaawansowane narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu. Charakteryzuje się bardzo łatwą obsługą dzięki zastosowaniu interfejsu opartego na wstążkach.

Z poziomu okna głównego uzyskujemy dostęp do różnych konfiguracji wykonywania zrzutów jak przechwytywanie dowolnego fragmentu ekranu, poszczególnych okien czy całej zawartości ekranu. Pliki graficzne zapiszemy w formacie PNG, JPG, BMP, PDF, a wideo w MP4, WMV, AVI, FLV i wielu innych.

Aplikacja oferuje także wiele innych trybów jak tryb poligonów do okna czy free-hand. Istnieje ponadto możliwość wykonywania opóźnionych zrzutów i automatycznego zapisywania plików o określonej porze. Gotowy plik można dowolnie modyfikować dodając tekst czy efekty wizualne, a także obracać, zmieniać rozmiar, przycinać czy modyfikować krawędzie. Wersja Pro ma do zaoferowania ponadto harmonogram zadań, w którym możemy zaplanować automatyczne wykonywanie screenów w zadanych odstępach czasu.

Szybki dostęp do wszelkich niezbędnych narzędzi odbywa się za pomocą pasków edycji. Apowersoft Screen Capture posiada funkcje udostępniania zrzutów wprost do portali społecznościowych. Nie zabrakło także integracji z chmurą, do której dostęp odbywa się bez konieczności rejestrowania się.