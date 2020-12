Screenphoto (wcześniej znany jako Schirmfoto) to darmowy program do szybkiego i łatwego tworzenia zrzutów ekranu. Aplikacja znacznie ułatwia użytkownikowi tworzenie zrzutów ekranu, dzięki pełnej integracji z oknami w systemie Windows. Gdy Screenphoto jest uruchomiony, dodaje do każdego aktywnego programu przycisk, za pomocą którego można bardzo szybko zapisać obraz wyświetlany na monitorze.



Przy użyciu Screenphoto możemy wykonać zrzut ekranu z całego pulpitu, wybranego obiektu lub aktywnego okna. Program działa w zasobniku systemowym i dzięki temu nie przeszkadza użytkownikowi w czasie normalnej pracy. Zastępuje domyślną usługę do tworzenia zrzutu ekranu i posiada szereg przydatnych funkcji pozwalające na drukowanie obrazu lub przesłanie go do znajomego drogą elektroniczną (poprzez e-mail bądź popularne serwisy społecznościowe).



Oprócz tego oferuje możliwość przybliżania i oddalania widoku kamery, a także zapisywanie zrzutu ekranu w formacie PDF, JPG i PDF. Nie zabrakło narzędzia do implementacji znaku wodnego.