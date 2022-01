!Quick Screenshot Maker jest to narzędzie do przechwytywania całego ekranu lub jego poszczególnych elementów. Bez problemów możemy wykonać zrzut ekranu dowolnej aplikacji lub wybranego okna znajdującego się na pulpicie. Aplikacja zawiera też opcje, za pomocą których możemy przechwyć mniejsze fragmenty w postaci przycisków, paneli lub innych fragmentów ekranu.



Program posiada też funkcję służącą do automatycznego przechwytywania ekranu w określonych godzinach. !Quick Screenshot Maker oferuje też przydatny edytor obrazów, za pomocą którego wycinać, zmieniać rozmiar, obracać oraz dodawać wiele rozmaitych efektów w postaci oświetlenia, cieni itp. !Quick Screenshot Maker jest prosty w obsłudze i mimo braku wsparcia dla języka polskiego, nie sprawi kłopotów nawet najmłodszym użytkownikom.