PlayClaw to aplikacja przeznaczona do tworzenia zrzutów ekranu oraz nagrywania sekwencji wideo z gier wideo. Program automatycznie definiuje skrót do wykonania zrzutu ekranu za pomocą klawisza PrintScreen. Następnie przechwycony obraz zostaje zapisany do wybranego przez nas formatu pliku PNG, BMP, JPG lub TGA.



Oprogramowanie obsługuje wszystkie gry wspierające biblioteki OpenGL oraz DirectX 8, 9, 10 i 11. Warto dodać, że dostępna jest również funkcja służąca do automatycznego zapisywania zrzutów ekranu. Funkcja ta może być niezwykle przydatna podczas tworzenia galerii zdjęć z określonej gier. PlayClaw oferuje również możliwość przeprowadzenia testów komputera. W trakcie gry będzie włączona funkcja mierząca parametry i wydajność procesora i kart graficznej. Wszystkie pomiary w postaci statystyk, będą zapisywane w specjalnym logu.



Aplikacja posiada też wiele przydatnych opcji konfiguracyjnych w zakładce tworzenia filmów. Oprócz ustalenia katalogu docelowego i odpowiednich klawiszów skrótów, wybieramy rodzaj kompresji, szybkość klatek, a także ustalamy z ilu rdzeni procesora ma korzystać program podczas nagrywania sekwencji wideo. Jest to bardzo przydatna opcja, zwłaszcza dla posiadaczy procesorów wielordzeniowych.