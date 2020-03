Monosnap to bezpłatne i niezwykle użyteczne narzędzie do przechwytywania zrzutów ekranowych. Aplikacja charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem interfejsu graficznego, rozbudowanym edytorem graficznym, niewielkim zużyciem zasobów systemowych, a także możliwością nagrywania sekwencji wideo z pulpitu systemowego.

Program Monosnap przechwytuje zrzuty ekranowe z całego ekranu pulpitu lub z jego dowolnego obszaru. Oprócz tego umożliwia edycję zrzutów ekranowych lub innych plików graficznych znajdujących się na dysku twardym. W edytorze znajdziemy dostęp do podstawowych narzędzi malarskich do rysowania linii, figur lub zamazywania dowolnych fragmentów przy użyciu pióra. Nie zabrakło w nim również funkcji do dodawania tekstu i efektu rozmycia czy dokonywania zmiany rozmiaru (rozdzielczości) edytowanego zdjęcia.

Kolejną zaletą aplikacji jest możliwość przechwytywania obrazu z kamery internetowej, wykonywania zrzutów ekranowych z uruchomionych gier wideo (wspiera DirectX) oraz błyskawicznego udostępniania zrzutów ekranowych lub plików graficznych na serwerze producenta (wymagane założenie bezpłatnego konta użytkownika). Gotową grafikę można też skopiować do schowka systemowego, wydrukować, przesłać do serwera FTP lub udostępnić na portalu społecznościowym (Twitter czy Facebook).

Ze względu na wbudowaną funkcję do nagrywania sekwencji wideo z pulpitu, Monosnap idealnie nadaje się do tworzenia wideoporadników, prezentacji lub demonstracji do szkoły lub pracy. Warto również wspomnieć o dodatkowej możliwości streamowania na żywo wykonywanych czynności na ekranie pulpitu.