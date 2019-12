HardCopy Pro to niewielka i zarazem funkcjonalna aplikacja do przechwytywania ekranu pulpitu w systemie Windows. Przy użyciu tego oprogramowania możemy wykonać zrzut całego ekranu lub dowolnego jego fragmentu. Następnie wystarczy go zapisać na dysku twardym w formacie (PNG, GIF, BMP lub JPG) lub przesłać do znajomego drogą elektroniczną.



Program umożliwia też drukowanie wykonanego zrzutu ekranu lub kopiowanie go do schowka systemowego, a także pozwala na przenoszenie przechwyconego obrazku do innego edytora graficznego.



HardCopy Pro pozwala na dostosowanie własnych ustawień w opcjach konfiguracyjnych. Możemy w prosty sposób ustawić rozmiar okna przy przechwyceniu ekranu, kolor (256 colors, True Color itd.), a także przypisać odpowiednie skróty klawiszowe, które są niezbędne wykonywaniu zrzutów ekranowych. Oprócz tego ustawimy w nim również jakość, format oraz katalog docelowy w którym zostanie zapisany.