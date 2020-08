FastStone Capture to jeden z najlepszych programów do robienia zrzutów ekranu.



Program po instalacji występuje jako ikonka w tray'u oraz niewielki panel z dziewięcioma podręcznymi funkcjami. Aplikacja pozwala na zrobienie screena wybranego okna, zaznaczonego obszaru, całego obrazu na monitorze, całej strony internetowej (funkcja niespotykana w darmowych programach).



Poza funkcjami screenów program oferuje możliwość nagrywania tego co aktualnie dzieje się na ekranie komputera. Nie zabrakło ponadto takich opcji jak zbliżenia obrazu za pomocą lupy, linijka oraz wyciąganie kolorów z dowolnego miejsca ekranu. Podsumowując program jest godny polecenia ze względu na funkcje oraz prostotę obsługi.



Wykonane "zdjęcia" można zmienić we wbudowanym edytorze dającym niemałe możliwości i zapisać do jednego z wielu formatów.



Uwaga!

Dostępna jest również wersja bezpłatna, oznaczona numerem 5.3.

Na łamach portalu dostępne jest spolszczenie programu