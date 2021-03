to narzędzie do przechwytywania i edycji zrzutów ekranowych oraz wideo. Możemy przechwytywać wszystko to, co widzimy na ekranie naszego komputera. Ashampoo Snap może pomóc przy tworzeniu wideoporadników, prezentacji do szkoły lub pracy. Przechwytuje aktywne okno, pełny ekran lub jego dowolny obszar oraz nawet otwartą stronę internetową.

Ponadto, posiada liczne funkcje takie jak PIP (obraz w obrazie), OCR – rozpoznawanie tekstu czy wbudowany mechanizm do edycji plików wideo w czasie rzeczywistym (na żywo). Ashampoo Snap umożliwia również nagrywanie sekwencji wideo z ekranu pulpitu – nawet w rozdzielczości 4K! Oprogramowanie z łatwością integruje się z zewnętrznymi aplikacjami w celu edycji i przetwarzania wideo. Błyskawicznie rozpoznaje teksty stron i skanów.

Dzięki Ashampoo Snap, przechwytywanie zrzutów ekranu lub wideo jest wyjątkowo proste. Wszystko, co widzimy na ekranie możemy z łatwością przechwycić dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Ashampoo Snap oferuje anonimowany i ultranowoczesny interfejs oraz niezwykle funkcjonalny edytor do obróbki zrzutów ekranowych.

Program umożliwia również wygodne udostępnianie zrzutów ekranowych oraz nagranych materiałów wideo przyjaciołom i rodzinie. Pliki możemy przesyłać pomiędzy najpopularniejszymi usługodawcami i usługami w Chmurze, jak Twitter, Facebook, Dropbox, OneDrive, Google Drive, itp. A jeśli oczekujesz jeszcze prostszej drogi, skorzystaj bezpłatnie z Ashampoo Webspace.

W Ashampoo Snap można tworzyć instruktażowe wideo oraz dokumentacje. Nagrywać notatki na żywo z tekstem, rysunkami i narracją wideo.