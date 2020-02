iDevice Manager (znany również jako iPhone Explorer) to darmowe narzędzie do zarządzania zawartością telefonów i urządzeń przenośnych, bez konieczności instalowania programu iTunes. Za pomocą tej aplikacji, możemy edytować i przeglądać wiadomości SMS, kontakty oraz zarządzać katalogiem plików. Nic również nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć własne dzwonki dla urządzeń mobilnych.

iDevice Manager pozwala na wygodne przeglądanie wiadomości e-mail i SMS na komputerze. Wszystkie czynności wykonujemy za pomocą metody przeciągnij i upuść. Zaznaczamy wybrany tekst i przenosimy go do programu obsługującego pocztę elektroniczną lub do innego urządzenia podłączonego przez złącze USB. Aplikacja może służyć jako odtwarzacz muzyczny oraz przeglądarka fotografii. Obsługuje format MP3, WAV, AIFF i M4A.

Program iDevice Manager obsługuje program iTunes oraz urządzenia:



- iPad, iPad 2, iPad3, iPad4, iPad mini

- iPhone 5S, 5C, 5, 4S, 4, 3GS, 3G, 2G

- iPod Touch 4G, 3G, 2G, 1G