REDMAGIC Studio to aplikacja umożliwiająca podłączenie smartfona REDMAGIC do monitora, telewizora albo laptopa - bezprzewodowo lub przez kabel USB typu C dołączony do zestawu sprzedażowego.

Umożliwia ona granie na dużym ekranie, a także pozwala na korzystanie z klawiatury i myszy. To rozwiązanie daje sporo radości i może być przydatne dla tych, którzy chcą bardziej wciągających wrażeń na dużym ekranie. Oczywiście nie trzeba tylko grać, gdyż REDMAGIC Studio przekazuje po prostu ekran smartfona, a zatem można także przeglądać zdjęcia, czy też oglądać filmy.

Program REDMAGIC Studio oferuje wysoką częstotliwość odświeżania, zero opóźnień dzięki USB, a także odbieranie połączeń i wiadomości z poziomu komputera.

Połączenie USB z komputerem umożliwia jednoczesną transmisję dźwięku i obrazu oraz ładowanie telefonu. Można wyświetlać określoną aplikację na monitorze, jednocześnie korzystając z innych aplikacji na telefonie.

Oprócz tego, można "mapować" wejścia myszy i klawiatury dla wyświetlanej aplikacji, aby uzyskać lepszą kontrolę i móc odbierać połączenia bez przerywania projekcji ekranu.

Specjalny algorytm optymalizuje, aby zapewnić mniej zniekształceń i więcej szczegółów. Dzięki tej technologii, możemy się w pełni cieszyć z wysokiej jakości grafiki. Dźwięk z aplikacji audio i mikrofonu telefonu można przesyłać do komputera w tym samym czasie, aby zapewnić najbardziej naturalne wrażenia.

Uwaga:

Program wspiera urządzenia REDMAGIC OS 5.0 lub nowsze. Oprócz tego Sterownik ADB musi być zainstalowany, zanim telefon komórkowy będzie mógł połączyć się z komputerem w celu przesyłania danych.