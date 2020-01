MOBILedit! to program do obsługi telefonu komórkowego z poziomu komputera PC. Po połączeniu urządzenia przy użyciu kabla, IrDa lub Bluetooth, możemy przeglądać całą jego zawartość, a także synchronizować wszystkie dane użytkownika, w tym dzwonki, filmy, muzykę czy nawet gry. Posiada również wygodny ekran do przeglądania wiadomości SMS i MMS.



W programie znajdziemy kilka przydatnych narzędzi do tworzenia i modyfikowania dzwonków, wykonywania kopii bezpieczeństwa najważniejszych programów typu Microsoft Outlook, a także wygodny edytor fotografii i klipów filmowych. Oprócz tego za pomocą MOBILedit! odczytamy dokładne informacje o stanie baterii, sile sygnału, operatorze sieci i wersji oprogramowania telefonu komórkowego.



Nie zabrakło w nim też usługi mBoox, która pozwala na odczytywanie dokumentów w telefonie. Ponadto oprogramowanie umożliwia pobieranie, czytanie, zapisywanie i drukowanie wiadomości tekstowych, a także pisanie oraz wysyłanie ich za pomocą klawiatury PC. MOBILedit! jest banalny w obsłudze i z całą pewnością przypadnie do gustu każdemu użytkownikowi. W dodatku ma wbudowany prosty kreator, za pomocą którego zainstalujemy dowolną aplikację do telefonu komórkowego (z poziomu programu).