CopyTrans to niezbędne oprogramowanie dla posiadaczy urządzeń mobilnych. Za jego pomocą możemy przenosić i kopiować pliki multimedialne, audiobooki, podcasty, dzwonki, aplikacje oraz listy odtwarzania pomiędzy z urządzeń przenośnych do komputera lub odwrotnie.

Program doskonale nadaje się do kopiowania danych z następujących urządzeń: iPod, iPod Touch, iPhone czy iPad do komputera lub serwisu iTunes. Program zachowuje podczas kopiowania układ piosenek w liście odtwarzania oraz pozwala też w prosty sposób kopiować, zaledwie kliknięciem myszki dane z urządzeń przenośnych do iTunes. CopyTrans oferuje też możliwość kopiowania, przywracania, odzyskiwania i tworzenia kopii zapasowych danych z urządzeń mobilnych.