Andriller to zaawansowane narzędzie do zadań kryminalistycznych w tym łamania zabezpieczeń smartfonów z zainstalowanym systemem Android. Pozwala chociażby na łamanie kodów PIN, haseł, wzorów do odblokowywania ekranu.

Andriller umożliwia pracę w systemach, które nie zostały uprzednio zrootowane. Istnieje możliwość wyodrębniania danych wymagających uprawnień roota jak root ADB daemon, tryb odzyskiwania CWM, SU.

Nie zabrakło również możliwości parsowania i dekodowania plików tar czy plików kopii zapasowych. Andriller pozwala na dekodowanie zabezpieczonych baz danych zawierających archiwa rozmów z programu WhatsApp (msgstore.db.crypt, msgstore.db.crypt5, msgstore.db.crypt7, msgstore.db.crypt8) .