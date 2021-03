ochroni wszystkie dane znajdujące się w naszym iPhonie, iPadzie lub iPodzie, poprzez utworzenie specjalnych kopii zapasowej i zabezpieczeniu jej przed złodziejami.

AOMEI MBackupper pozwoli nam utworzyć pełną lub częściową kopię zapasową danych. Wyróżnia się nowoczesnym interfejsem oraz możliwością korzystania z programu zupełnie za darmo (z pewnymi ograniczeniami).

AOMEI MBackupper tworzy kopię zapasową ze wszystkich zdjęć, filmów, kontaktów czy nawet zapisanych wiadomości na urządzeniu mobilnym. Dzięki temu zachowamy wszystkie najważniejsze dla nas dane i zabezpieczymy je w razie awarii lub odsprzedaży urządzenia.

Obsługa programu nie jest problematyczna. Proces przeniesienia danych i ich zabezpieczenia, wykonamy zaledwie kilkoma prostymi kliknięciami w samym programie. Pozwala on błyskawicznie przesyłać pliki a nawet aplikacje do komputera i odwrotnie - do urządzenia Apple.

AOMEI MBackupper posiada również narzędzia do przeprowadzania konwersji formatu HEIC do JPG i JPEG oraz całkowitego oczyszczenia podłączonego urządzenia do komputera.

Program dostępny jest za darmo z licznymi ograniczeniami. Różnice między wersja bezpłatną a płatną znajdziecie na oficjalnej stronie producenta.