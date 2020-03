Remo Driver Discover to zaawansowane narzędzie do rozwiązywania problemów ze sterownikami. Za pomocą aplikacji można wyszukiwać wadliwe lub przestarzałe sterowniki do podzespołów, a także je automatycznie pobierać z poziomu oprogramowania.

Aplikacja Remo Driver Discover charakteryzuje się nowoczesnym interfejsem, dostępem do ogromnej bazy sterowników, a także oferuje możliwość zwiększenia wydajności komputera poprzez zaktualizowanie przestarzałych lub wadliwych komponentów wchodzących w skład komputera.

Remo Driver Discover wyszukuje sterowniki do karty dźwiękowej, graficznej i sieciowej, a także do poszczególnych elementów płyty głównej. Oprócz tego obsługuje też sterowniki do urządzeń zewnętrznych podłączanych za pośrednictwem USB. Remo Driver Discover wyszukuje sterowniki do drukarek, laptopów, skanera, kamery cyfrowej i internetowej oraz bluetooth.

Uwaga:

Program dostępny jest w wersji demonstracyjnej i pozwala jedynie na wyszukiwanie uszkodzonych lub przestarzałych sterowników. Wykupując licencję otrzymamy możliwość tworzenia kopii zapasowej oraz pobierania sterowników na dysk twardy komputera.