Driver Magician to aplikacja przeznaczona do robienia kopii bezpieczeństwa sterowników. Użytkownik ma możliwość wykonania kopii wszystkich sterowników, a także tylko wybranych.



Sterowniki mogą być kopiowane do archiwum, pliku instalacyjnego lub wybranego folderu. Istnieje opcja wyszukiwania wszystkich sterowników, które nie są związane z firmą Microsoft. Można wybrać stopień kompresji jeżeli wybrany zostanie sposób kopiowania do archiwum.



Program posiada wbudowany moduł aktualizacji sterowników (opcja ta dostępna jest tylko dla posiadaczy zarejestrowanej wersji aplikacji).