to darmowe oprogramowanie do wyszukiwania i aktualizowania przestarzałych sterowników. Aplikacja obsługuje zarówno podzespoły bazowe komputerów stacjonarnych (klasy PC), jak i również komputerów przenośnych typu laptop.

DriverPack Solution jest obecnie jednym z najlepszych programów do wyszukiwania nowych sterowników. Oferuje możliwość automatycznego wyszukiwania brakujących lub przestarzałych sterowników do wszystkich urządzeń i komponentów znajdujących się w naszym komputerze. Wykonuje to nowoczesnym mechanizmem, który łącząc się z serwerem producenta (Online), wyszukuje i instaluje sterowniki.

Oprócz tego, istnieje możliwość pobrania pełnej paczki ze wszystkimi sterownikami w formie obrazu ISO. Wówczas użytkownicy otrzymają dostęp do wszystkich sterowników i mogą ręcznie instalować poszczególne komponenty. Te rozwiązanie przeznaczone jest wyłącznie dla doświadczonych użytkowników. DriverPack Solution tworzy również kopie zapasową sterowników zainstalowanych w naszym komputerze.

Oprogramowanie obsługuje niemal wszystkie modele komputerów przenośnych, w tym m.in: Asus, Acer, Sony, Samsung, HP, Lenovo, Toshiba, Fujitsu-Siemens, DELL, eMachines, MSI itd.

DriverPack Solution wyszukuje sterowniki do karty dźwiękowej, graficznej i sieciowej, kart pamięci (USB), monitora, kontrolerów, aparatów fotograficznych, kamer cyfrowych oraz do poszczególnych komponentów wchodzących w skład płyty głównej.

Uwaga:

Zainstalowane w naszym systemie programy zabezpieczające (antywirusy, Internet Security) mogą zablokować dostęp do aplikacji. W takim przypadku należy dodać nazwę programu do listy wyjątków programu antywirusowego.

Na liście rozwijanej znajduje się również rozszerzona wersja oprogramowania dostępna do pobrania wyłącznie w sieci BitTorrent. W tym celu zalecamy instalację niezbędnego programu uTorrent, za pomocą którego pobierzemy odpowiedni plik .torrent (ISO)