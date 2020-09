Advanced Driver Updater jest to przydatne narzędzie stworzone przez firmę Systweak Inc., służące do zarządzania wszelkimi sterownikami zainstalowanymi na naszym komputerze. Aplikacja pozwala na stworzenie kopii zapasowych sterowników, którą możemy przywrócić w dowolnym momencie. Dodatkowo Program został wyposażony w moduły umożliwiające automatyczną aktualizacje sterowników.



Program Advanced Driver Updater jest w pełni kompatybilny z każdym systemem operacyjnym Windows (nawet z 64-bitowymi). Po wyszukaniu nowych sterowników, aplikacja podaje dokładne informacje o nowej wersji. Oprócz tego automatycznie wynajduje źródła nowych sterowników i następnie dość szybko je pobiera na dysk twardy.



Advanced Driver Updater jest dostępny wyłącznie w wersji demonstracyjnej. Niezarejestrowana wersja umożliwia jedynie wyszukanie nowych sterowników. W przypadku gdy zamierzamy pobrać sterowniki, musimy dokonać płatnej rejestracji.