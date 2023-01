Vit Registry Fix Professional to profesjonalny program do naprawiania i oczyszczania rejestru systemowego. Przy użyciu tej aplikacji możemy również oczyścić dysk twardy, a także wszelkie wpisy i pliki pozostałe po usuniętych programach z systemu Windows.



Program posiada nowoczesny i skuteczny skaner do wykrywania błędów oraz pozostałości w rejestrze systemowym. Vit Registry Fix skanuje najważniejsze lokacje na dysku twardym. Wśród nich warto wymienić między innymi bibliotekę DLL, ActiveX i COM, katalog tymczasowy, pliki pomocy, czcionki, udostępnione dane, a także wszelkie pozostałości po odinstalowanych aplikacjach.



Po przeprowadzeniu dokładnego skanowania, wyświetla szczegółową listę błędów, z której możemy odczytać nie tylko nazwy wpisu, ale też ich parametry i ścieżki docelowe. Ponadto program kasuje i wyszukuje błędne skróty oraz pliki tymczasowe (temp). Oferuje również możliwość tworzenia kopii zapasowej, a także znajdziemy w nim zestaw najważniejszych narzędzi do optymalizacji rejestru i zarządzania wszystkimi aktywnymi procesami i aplikacjami uruchamianymi wraz ze startem systemu.