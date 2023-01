TweakNow RegCleaner to program, który pozwala zachować rejestr w czystości. Najnowsza wersja została przystosowana do pracy z systemem Windows 10 oraz Windows 11.

Podczas instalacji różnych programów do rejestru dopisywane są klucze. Niestety podczas deinstalacji aplikacji nie zawsze są one usuwane. Do usuwania tych właśnie kluczy został stworzony "czyściciel rejestru".

Jeżeli nie będą one regularnie usuwane może spowodować to spowolnienie pracy całego systemu operacyjnego. Skanowanie rejestru jest szybkie, po jego zakończeniu możemy zobaczyć raport z błędów.