RegClean Pro jest aplikacją, za pomocą której dokładnie przeskanujemy, wyczyścimy i zoptymalizujemy rejestr systemowy. Dzięki niej uzyskamy większą wydajność systemu oraz przyśpieszymy pracę całego komputera. Oprócz tego znajdziemy w nim dwie inne funkcje do przeprowadzania defragmentacji rejestru systemowego i tworzenia jego kopii zapasowej, w celu późniejszego przywrócenia w razie zaistniałych problemów.



Przeprowadzanie defragmentacji rejestru przyniesie nam same korzyści w postaci szybszego działania całego systemu operacyjnego. Natomiast przed skanowaniem rejestru systemowego możemy wybrać odpowiednią dla nas kategorię. Pierwsza kategoria sprawdza błędy mające wpływ na wszystkie profile użytkowników. Drugi skanuje błędy, które wpływając na bieżacy profil użytkownika. Trzeci zaś sprawdza błędy w komponentach COM i ActiveX. Za pomocą ostatniej kategorii, sprawdzimy błędy w sekcji uruchamiania i odinstalowywania poszczególnych aplikacji.



Program RegClean Pro dostępny jest w formie testowej i umożliwia poprawienie 15 wykrytych błędów. Natomiast w płatnej wersji możemy usuwać wszystkie napotkane błędy.