PerfectRegistry to rozbudowane narzędzie do optymalizacji i naprawy rejestru systemowego. Znajdziemy w nim szereg przydatnych narzędzie do usuwania błędów i przyspieszania systemu operacyjnego. Dokładnie skanuje, czyści i optymalizuje rejestr w celu zwiększenia wydajności pracy komputera.



Wykrywa błędy systemowe, które w pewny sposób przeszkadzają użytkownikom podczas normalnej pracy, a także inne usterki w sekcji uruchamiania i odinstalowywania programów oraz innych komponentów. Naprawimy błędy związane ze ścieżkami zainstalowanych aplikacji, plików współużytkowanych i ich skrótów oraz dokładnie oczyścimy cały rejestr systemowy. Dzięki temu system operacyjny będzie działał szybciej i co najważniejsze stabilniej.



W programie PerfectRegistry możemy również zdefragmentować rejestr systemowy, aby zapewnić jak najlepszą wydajność systemu. Warto wspomnieć o innej przydatnej funkcji, umożliwiającej wykonanie kopii bezpieczeństwa rejestru. PerfectRegistry to idealnie narzędzie do usuwania wielu błędów powodujących zawieszanie się poszczególnych aplikacji bądź całego systemu operacyjnego oraz zmniejsza ryzyko pojawienia się niebieskiego ekranu śmierci BSOD.