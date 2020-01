Netgate Registry Cleaner to przydatne narzędzie do oczyszczania i defragmentowania rejestru systemowego. Dzięki tej aplikacji przyśpieszymy działanie systemu operacyjnego i usuniemy wszystkie niepotrzebne pliki znajdujące się na dysku twardym. Narzędzie oczyszcza dokładnie rejestr z nieużywanych wpisów i kluczy, a także pozwala na tworzenie i przywracanie kopii bezpieczeństwa danych.



Znajdziemy w nim również funkcję do zarządzania aplikacjami uruchamianymi wraz ze startem systemu Windows oraz niezbędne narzędzie do dokładnego usuwania zainstalowanych programów i aktualizacji systemowych na dysku twardym. Netgate Registry Cleaner czyści wszystkie elementy rejestru, w tym między innymi ActiveX i COM, ścieżki aplikacji oraz wszelkie pozostałości w menu startowym i w bibliotekach. Oprócz tego wyszukuje śmieci w przeglądarkach internetowych i usuwa wszystkie zbędne pliki z katalogu tymczasowego.



Program Netgate Registry Cleaner został wyposażony w nowoczesny i zaawansowany moduł służący do optymalizacji rejestru systemowego, który skutecznie przyśpiesza działanie systemu Windows. Warto również wspomnieć o wygodnym w obsłudze interfejsie użytkownika oraz szybkością wyszukiwania zbędnych wpisów i plików na dysku twardym.