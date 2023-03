Program Grafik Dyżurów przeznaczony jest dla osób ustalających miesięczny rozkład pracy dla pracowników (tzw. grafik dyżurów). Ze względu na zawarte w nim specyficzne możliwości najlepiej sprawdza się on podczas tworzenia grafików na oddziałach szpitalnych.

Ze względu na duże możliwości konfiguracyjne (m.in. obsługa do 4 zmian roboczych) i elastyczność programu jest on używany przez różnego typu instytucje i firmy. Dzięki łatwej i intuicyjnej obsłudze pozwala na szybkie utworzenie grafiku, zachowując cały czas kontrolę nad rozdzielonym oraz pozostającym czasem pracowników.



Program m.in. automatycznie wyznacza:

* miesięczny normatyw czasu pracy,

* wykorzystany (na podstawie rozdzielonych dyżurów oraz dni wolnych) oraz pozostały do wykorzystania czas pracy pracownika,

* ilość pozostałego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego (na podstawie już przydzielonych urlopów).

* ilość pozostałych do wykorzystania dni opieki nad dzieckiem (na podstawie już przydzielonych dni).



Ponadto program Grafik Dyżurów generuje wydruki:

* miesięcznego rozkładu pracy dla grupy pracowników (np.: oddziału szpitalnego)

* miesięcznej karty ewidencji pracy z podziałem na przepracowane godziny świąteczne, nocne oraz dzienne

* indywidualnych rozkładów pracy dla grupy pracowników.



Program posiada również możliwość tworzenia własnych szablonów wydruków dzięki czemu można ich wygląd dostosować do dotychczas używanych.