iTop VPN to narzędzie zabezpieczające nasz komputer przed różnymi zagrożeniami podczas korzystania z Internetu. Nawiązuje darmowe połączenie z serwerem VPN i zapewnia ochronę prywatności użytkownika, przeglądanie stron, dokonywanie zakupów i wiele innych wykonywanych czynności w sieci.

Korzystając z programu iTop VPN uzyskamy dostęp do różnych filmów, muzyki, mediów społecznościowych i gier, w tym Netflix, Disney+, Hulu, BBC iPlayer, Facebook, WhatsApp, TikTok, Roblox, Call of Duty Mobile, PUBG oraz przede wszystkim dostęp do serwisów i stron internetowych, które nie są dostępne w naszym kraju.

Nowy anonimowy adres IP zostanie przypisany do naszego komputera, po nawiązaniu połączenia serwerem VPN. Nasza prywatność jest gwarantowana dzięki silnikowi Auto Clean. Po włączeniu tej opcji cała historia przeglądania i pliki cookie zostaną automatycznie usunięte.

iTop VPN dla szyfruje ruch i ustawia elastyczne adresy IP, dzięki czemu wszystkie nasze działania online nie mogą być śledzone ani monitorowane. Bez względu na to, gdzie pracujemy, w domu czy w biurze, zapewnia nieprzerwaną ochronę.

Wersja darmowa posiada kilka ograniczeń w porównaniu do wersji platnej (pakiet z abonamentem). Zapewnia podstawową ochronę danych użytkownika. Bezpłatna wersja wyświetla reklamy i banery oraz oferuje dostęp serwerów ze słabszymy protokołami, a także z ograniczoną przepustowością.