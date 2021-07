UltraSurf to darmowa aplikacja, za pomocą której zachowamy anonimowość w sieci. Oprócz tego może służyć również jako usługa serwera proxy, zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy zamierzają przeglądać ocenzurowane strony w internecie. UltraSurf to idealne oprogramowanie do omijania zabezpieczeń w kraju, w którym naniesiono różne ograniczenia w dostępie do niektórych witryn internetowych lub innych źródeł.

Program UltraSurf nie wymaga instalacji na dysku twardym i może być uruchamiany bezpośrednio z nośnika USB. Automatycznie konfiguruje przeglądarkę Internet Explorer i pozwala za jej pomocą przeglądać ocenzurowane treści i strony internetowe. UltraSurf pozwala również zachować anonimowość w sieci i zabezpieczyć własne, prywatne dane użytkownika.

Warto dodać, że UltraSurf współpracuje również z innymi przeglądarkami internetowymi (Google Chrome, Firefox). W tym celu należy ręcznie skonfigurować ustawienia proxy.