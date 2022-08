Sandboxie Plus tworzy odizolowane środowisko operacyjne przypominające piaskownicę, w którym aplikacje mogą być uruchamiane lub instalowane bez trwałej modyfikacji lokalnych i zmapowanych dysków lub rejestru systemu Windows.

Sandboxie Plus to nowsza wersja (Fork) popularnego programu Sandboxie, która posiada lepszy i wygodniejszy interfejs oparty na Qt, a także obsługuje więcej przydatnych funkcji do obsługi wirtualnej piaskownicy.

Spośród dostępnych funkcji warto wymienić tryb konserwacji, umożliwiajacy w razie potrzeby odinstalowanie, zainstalowanie, uruchomienie czy zatrzymanie sterownika lub usługi Sandboxie. Ponadto, znajdziemy w nim również tryb przenośny do uruchamiania instalatora oraz nową zaporę ogniową - obsługującą platformę filtrowania systemu Windows (WFP).

Wszystkie zmiany dokonane przez uruchomione w piaskownicy aplikacje są monitorowane i mogą być bezpiecznie testowane przez użytkowników i programistów. Wyizolowane środowisko wirtualne umożliwia kontrolowane testowanie niezaufanych programów i surfowanie po Internecie.

Użytkownik może decydować o dostępie do plików, Internetu, rejestru i innych. Uruchamianie w piaskownicy programów narażonych na złośliwe oprogramowanie (typu przeglądarki internetowe, czytniki plików PDF, czytniki poczty) pozwala zwiększyć bezpieczeństwo danych na dysku.

Tym, co wyróżnia program na tle konkurencyjnych rozwiązań jest możliwość tworzenia wielu piaskownic i konfigurowania ich w oddzielny sposób.

Uwaga:

Programy antywirusowe mogą zgłaszać fałszywy alarm odnośnie występujace w programie wirusa trojan. Program jest bezpieczny w użytkowaniu.